Об этом сообщил президент клуба Владислав Гельзин.
— Могу подтвердить, что Яя Туре войдет в тренерский штаб "Олимпика". Могу сказать, что 19 января Туре уже появится в расположении нашей команды на сборе в Турции и начнет работать, — цитирует функционера Meta-ratings.com.ua.
37-летний Туре в годы своей карьеры выступал за донецкий "Металлург", "Олимпиакос", "Монако", "Барселону", "Манчестер Сити" и "Циндао Хуанхай". Всего ивуариец провел 590 матчей, в которых забил 98 голов и отдал 71 голевую передачу.
Яя Туре, который мог оказаться в "Сочи", войдет в тренерский штаб донецкого "Олимпика"
Бывший ивуарийский футболист Яя Туре станет тренером в донецком "Олимпике".
Фото: Getty Images
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