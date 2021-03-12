Григорян: провел очень плодотворный период работы в Армении

Бывший главный тренер "Урарту" Александр Григорян поделился впечатлениями от работы в армянском клубе.
Фото: ФК "Зенит"
"Планы есть - еду домой. Хочу повидать своего внука - это план номер "один". Работа не волк, в лес не убежит. Если честно, у меня сейчас нет никаких планов, кроме как повидать внука.

Я провел очень плодотворный период работы в Армении, который был омрачен ужасной войной. Провел очень важный для себя период в родной стране. Мне даже хотелось продолжать работать. В какой-то момент работа в Армении стала для меня важной. Но я там обязательно еще поработаю", - заявил Григорян.

Напомним, вчера ереванский клуб "Урарту" объявил об уходе из команды главного тренера команды Александра Григоряна. Он возглавил армянский клуб в ноябре 2019 года, ранее он тренировал "Тамбов". Под руководством Григоряна "Урарту" провел 26 матчей, в которых одержал 12 побед, 6 матчей сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

В России кроме "Тамбова" Александр Григорян возглавлял "Химки", "СКА-Хабаровск", "Машук-КМВ", "Луч", "Тосно", "Анжи" и "Арарат-Москва".

В чемпионате Армении лидирует клуб "Арарат-Ереван", набравший в 13-ти матчах 25 очков. На втором месте "Алашкерт" (25 очков), третье место занимает "Лори" (23 очка). "Урарту" идет на 6-м месте, имея в активе 18 очков.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Григорян Урарту Армения
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