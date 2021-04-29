"Црвена Звезда" досрочно оформила чемпионство в Сербии

"Црвена Звезда" официально стала чемпионом Сербии за четыре тура до финиша первенства страны.

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Подопечные Деяна Станковича одержали победу над "Войводиной" в матче 34-го тура со счетом 1:0 и увеличили отрыв от второго места до 12 очков. Таким образом, даже если "Партизан" сможет догнать лидера в оставшихся матчах, он останется на втором месте из-за результатов личных встреч.



"Црвена Звезда" становится чемпионом четвертый сезон подряд. На данный момент красно-белые одержали 32 победы и дважды сыграли вничью в рамках Суперлиги Сербии и могут завершить сезон без поражений.



Кроме того, команда Станковича может стать обладателем еще и Кубка страны, если в финале сможет обыграть "Партизан". Встреча состоится 25 мая.