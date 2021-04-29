"Црвена Звезда" досрочно оформила чемпионство в Сербии

"Црвена Звезда" официально стала чемпионом Сербии за четыре тура до финиша первенства страны.
Фото: Getty Images
Подопечные Деяна Станковича одержали победу над "Войводиной" в матче 34-го тура со счетом 1:0 и увеличили отрыв от второго места до 12 очков. Таким образом, даже если "Партизан" сможет догнать лидера в оставшихся матчах, он останется на втором месте из-за результатов личных встреч.

"Црвена Звезда" становится чемпионом четвертый сезон подряд. На данный момент красно-белые одержали 32 победы и дважды сыграли вничью в рамках Суперлиги Сербии и могут завершить сезон без поражений.

Кроме того, команда Станковича может стать обладателем еще и Кубка страны, если в финале сможет обыграть "Партизан". Встреча состоится 25 мая.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Црвена Звезда Станкович
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: "Енисей" рассматривает кандидатуру Игнашевича на должность главного тренера
Источник: "Манчестер Юнайтед" попытается сохранить Кавани на следующий сезон
Арустамян: у меня не было сомнений в выборе "Ростова" для съемок футбольного реалити
"Амкар" подал заявку на участие в ПФЛ
Черевченко: если Мирзов станет игроком старта "Спартака", я буду только рад 1
Орлов: "Зенит" сейчас как "Бавария" в Германии, как "Ювентус" в Италии 8
"Алания": недопуск клуба до стыковых матчей станет катастрофой 1
Митрофанов прокомментировал информацию о том, что "Оренбург" и "Алания" не будут допущены до участия в РПЛ 4
Вагнер Лав получил красную карточку на 25-й минуте матча чемпионата Казахстана (видео) 1
Романцев: Тедеско показал, что и зарубежный специалист может стать в команде своим 2
Сычев: "Локомотив" вполне способен отсрочить "Зениту" праздник 1
Председатель попечительского совета "Уфы": футбол – чемодан без ручки, отдал бы кому-нибудь, да никто не берет
Малафеев – о матче "Зенит" – "Локомотив": увидим бескомпромиссный футбол
"Црвена Звезда" досрочно оформила чемпионство в Сербии
Источник: "Лестер" интересуется одноклубником Миранчука Госенсом
Рахимов: Урунову пора понять – он не свободный художник
Сульшер: знаем, что провели не лучший первый тайм
Рахимов – о победе "Уфы" над "Спартаком" (3:0): за неделю такое не наработаешь 1
Пепе назвал Лигу Европы самым важным турниром для "Арсенала"
«Манчестер Юнайтед» едва не повторил тот самый матч с «Ромой», а Эмери напомнил «Арсеналу» о себе
Виктория Боня - жене Кокорина: за твоего мужа я рвала зад! 10
"Может, вы хотели, чтобы выиграл кто-то другой". Крыховяк выразил недовольство своим фото после признания лучшим игроком 4
Главный тренер "Монако" рассказал о футбольных качествах Головина
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" в первом полуфинальном матче Лиги Европы, забив 6 голов 2
"Вильярреал" обыграл "Арсенал" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы 1
Фабрегас рассказал, каким качеством обладают все русские, с которыми он сталкивался в футболе
Орлов: в "Зените" очень холодно относились к Луческу
Жена Кокорина раскритиковала Викторию Боню: она не вызывает у меня ни грамма уважения 3
Флоренци - о поражении в матче с "Ман Сити": это только половина битвы, они не выиграли войну
Агент Камоцци прекратил сотрудничество со "Спартаком". Он был советником Федуна 3
Все новости
-