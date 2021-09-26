— Роман сейчас находится в Хельсинках с семьей, поддерживает форму. На данный момент он без клуба. До зимы взяли небольшой перерыв в футболе, — рассказал Еременко в интервью "РБ Спорту".
34-летний Еременко покинул "Ростов" на правах свободного агента в феврале 2021 года. За донскую команду финн провел 48 матчей, в которых забил 10 голов и отдал семь голевых передач.
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Отец Еременко: до зимы Роман взял небольшой перерыв в футболе
Алексей Еременко, отец полузащитника Романа Еременко, рассказал о планах футболиста.
Фото: ФК "Ростов"