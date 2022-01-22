Манчини вызовет Балотелли в сборную Италии впервые с 2018-го

Последний раз Балотелли играл за сборную в сентябре 2018 в матче Лиги Наций против Польши.
Напомним, сборная Италии может не поехать на ЧМ-2022 в Катар. Подопечные Манчини уступили первое место в группе сборной Швейцарии и отправились в стыковые матчи. В первом этапе стыков итальянцы сыграют с Северной Македонией. В случае победы итальянская сборная сыграет с победителем пары Португалия - Турция.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Mario Balotelli’s back. Roberto Mancini will give him a new chance. Official soon. ?? #Italia https://t.co/wyuxmwHtYI— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2022