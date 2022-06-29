29-летний экс-хавбек "Зенита" Магомед Оздоев получил официальные предложения от двух саудовских клубов, сообщают СМИ. По данным источника, это "Аль-Иттифак" и "Дамак".
Сообщается также, что Оздоевым интересуются три турецких клуба - "Карагюмрюк", "Анкарагюджю" и "Демирспор", при этом варианты из Саудовской Аравии не являются для самого игрока приоритетными, несмотря на финансовую привлекательность.
В прошедшем сезоне Оздоев провел 16 матчей во всех турнирах за "Зенит", забил 2 гола и выполнил 1 результативный пас. По завершении прошедшего сезона футболист покинул сине-бело-голубых в связи с истечением срока действия контракта.
Источник: "СЭ"
СМИ: Оздоева зовут в два клуба из Саудовской Аравии
По данным источника, к 29-летнему полузащитнику сборной России Магомеду Оздоеву проявляют трансферный интерес саудовские "Аль-Иттифак" и "Дамак".
Фото: ФК "Зенит"