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Руй Витория может возглавить "Аль-Шабаб"

Экс-тренер "Спартака" Руй Витория может вернуться в Саудовскую Аравию, где работал до России.
Фото: ФК "Спартак"
По данным источника, "Аль-Шабаб" ведет переговоры о потенциальном назначении Руя Витории новым главным тренером клуба. Отмечается, что ранее приезжать в "Аль-Шабаб" отказались австрийский специалист Петер Штогер и экс-тренер "Барселоны" Кике Сетьен.

Руй Витория возглавлял "Спартак" с июня по декабрь прошлого года. Под его руководством красно-белые ушли на зимний перерыв на девятом месте в РПЛ, отставая от лидера на 15 очков. Витория официально покинул "Спартак" после разгромного поражения от "Сочи" в 18-м туре РПЛ (0:3). Кроме того, с Виторией "Спартак" пробился в весеннюю часть Лиги Европы, заняв первое место в группе с "Наполи", "Лестером" и польской "Легией".

Ранее сегодня появилась информация, что "Аль-Шабаб" также заинтересован в приглашении полузащитника "Краснодара" Гжегожа Крыховяка.

Источник: журналист Уилл Анвин


Витория Спартак
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