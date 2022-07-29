Накануне Оздоев перешел в турецкую команду на правах свободного агента. Срок контракта футболиста не уточняется.
Отметим, что главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. В прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" финишировал на 8-м месте в чемпионате Турции.
"Ну, Оздоев - молодец, что могу еще сказать. Поздравляю его с этим трансфером и желаю удачи! Европа - уже хорошо? Главное, чтоб он был доволен", - цитирует Аршавина "СЭ".
Напомним, Магомед в мае покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Он выступал за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи.
"Главное, чтобы он был доволен". Аршавин высказался о переходе Оздоева в "Фатих Карагюмрюк"
Заместитель генерального директора "Зенита" по спортивному развитию Андрей Аршавин прокомментировал переход Магомеда Оздоева в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"