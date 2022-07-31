28 июля Оздоев перешел в турецкую команду на правах свободного агента. Срок контракта футболиста не уточняется.
Вчера, россиянин дебютировал за "Карагюмрюк" в товарищеском матче против "Сакарьяспора" (3:3). Оздоев провел на поле в этой игре 30 минут.
"Оздо уже принял участие в двух тренировках с командой. Насколько Магомед важен для Пирло? Полагаю, он будет игроком стартового состава. Сам Магомед сказал, что через 15 дней будет готов провести на поле все 90 минут матча", - приводит слова Челасина РБ Спорт.
Первый официальный матч "Фатих Карагюмрюк" проведет 7 августа против клуба "Аланияспор". Отметим, что главным тренером турецкой команды является Андреа Пирло. В прошлом сезоне "Фатих Карагюмрюк" финишировал на 8-м месте в чемпионате Турции.
Напомним, Магомед в мае покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока контракта. Он выступал за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи.
В "Фатих Карагюмрюк" рассказали, что Пирло видит Оздоева игроком стартового состава
Пресс-атташе турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Батухан Челасин рассказал об адаптации в команде российского полузащитника Магомеда Оздоева.
Фото: ФК "Фатих Карагюмрюк"