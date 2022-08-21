"Дзюба готов принять участие в матче и попадет в заявку", - цитирует Гектюрка "РИА Новости Спорт".
Встреча между "Фенербахче" и "Адана Демирспор" в рамках 3-го тура чемпионата Турции состоится уже завтра, 22 августа. После двух стартовых турах новая команда Дзюбы лидировала в турнирной таблице.
Напомним, Артем Дзюба официально стал игроком "Адана Демирспор" в четверг, 18 августа. Россиянин подписал с турецким клубом контракт по схеме 1+1. Он находился в статусе свободного агента после ухода из "Зенита" в мае этого года.
В "Адана Демирспор" рассказали, что Дзюба уже завтра может дебютировать за клуб
Спортивный директор "Адана Демирспор" Гекхан Гектюрк рассказал, что Артем Дзюба может дебютировать за клуб в матче против "Фенербахче".
Фото: ФК "Адана Демирспор"