Напомним, Дзюба в августе подписал контракт с турецким клубом по схеме "1+1".
"Когда Дзюба только приехал, чтобы поприветствовать его и обнять, мне пришлось посадить его на стул, потому что он намного выше меня. Он может сказать несколько слов на итальянском", - цитирует Монтеллу Матч ТВ.
Нападающий Артем Дзюба в составе "Адана Демирспор" провел 2 матча, на его счету 1 забитый мяч.
В таблице турецкой Суперлиги "Демирспор" занимает 4-е место, набрав в 4 матчах 9 очков. Завтра, 4 сентября турецкий клуб встретится с "Хатайспором" в рамках чемпионата Турции. Стартовый свисток прозвучит в 19:15 мск.
"Пришлось посадить его на стул". Главный тренер "Адана Демирспор" – о первой встрече с Дзюбой
Главный тренер "Адана Демирспор" Винченцо Монтелла рассказал о знакомстве с российским нападающим Артемом Дзюбой.
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