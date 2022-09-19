- Что могу сказать о Кокорине и Дзюбе, которые перебрались в Европу? Парни - молодцы. Дзюба был не нужен в РПЛ? Не знаю, спросите у клубов. Считаю, Артем - один из лучших нападающих с российским паспортом. Жалко ли мне Кокорина? Нет. У него выдающаяся карьера получилась. Я видел, как он пахал на тренировках. Это большой профессионал. Да, у него были сложные периоды в карьере, но он всё равно высококачественный футболист, - передает слова Овчинникова "РБ Спорт".
34-летний российский нападающий Артем Дзюба в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" и в августе подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", в составе которого сыграл 3 матча и забил 1 гол. 31-летний форвард Александр Кокорин в России выступал за московское "Динамо", "Анжи", "Зенит", "Сочи" и "Спартак", год своей карьеры футболист провел в тюремном заключении. В январе 2021 года Кокорин перешел в итальянскую "Фиорентину", где провел за полтора года 11 матчей и не отметился результативными действиями. В августе 2022 года нападающий отправился в аренду в кипрский "Арис", где в 3 матчах отметился 1 голом и 1 результативной передачей.
Овчинников: у Кокорина получилась выдающаяся карьера, он и Дзюба - молодцы
Экс-голкипер "Локомотива" и сборной России Сергей Овчинников прокомментировал зарубежную карьеру нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Фиорентина"