"Сложно сейчас назвать точно, сколько продлится просмотр. Мы Михаила рассматриваем в первую очередь как профессионального футболиста, всё зависит от того, как он себя покажет на поле. Мы его знаем давно, но выступления в Кубке России сыграли важную роль. В этих матчах он показал себя с хорошей стороны, и решили дать ему шанс", - цитирует Расулова "Матч ТВ".
Напомним, сегодня стало известно, что Михаил Прокопьев прибыл на просмотр в болгарский "Ботев". Сообщалось, что россиянин пробудет в расположении клуба минимум месяц, после которого будет приниматься решение о возможном заключении профессионального контракта с ним.
Михаил Прокопьев является воспитанником академий "Алмаз-Антей" и "Зенита". Также он играл за молодежную команду "Строгино". Летом прошлого года Прокопьев приостановил профессиональную карьеру, чтобы перебраться в любительский клуб "2Drots", выступающий в медийной лиге, откуда потом перебрался в "Амкал".
В нынешнем розыгрыше Кубка России Прокопьев отметился тремя голевыми передачами в трех играх. Его команда вылетела в 1/64 Кубка России, уступив в серии пенальти "Звезде" из Санкт-Петербурга.
Медиадиректор болгарского "Ботева" прокомментировал прибытие российского игрока на просмотр
Медиадиректор "Ботева" Сергей Расулов рассказал о просмотре российского футболиста Михаила Прокопьева в болгарском клубе.
Фото: ФК "Динамо"