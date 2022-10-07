- Пока Монтелла играет без чистого нападающего, выпускает на замену конкурентов Дзюбы - Гульбрандсена и Ассомбалонга, которые забили "Анталье" по голу. Пока Артему нужно набирать форму, а Монтелла при игре с ложной "девяткой" достаточно эффективен. Он использует Беланду в этой роли. Сейчас нет необходимости играть в чистого нападающего. Дзюба не вписывается в схему. Монтелла ведь выбрал её не от хорошей жизни. И Дзюба, и Ассомбалонга на старте сезона его не впечатлили, - передает слова Керимова "Чемпионат".
34-летний российский центрфорвард Артем Дзюба в мае 2022 года покинул петербургский "Зенит" в связи с истечением срока действия контракта. После длительных поисков нового клуба в августе футболист заключил соглашение с турецким "Адана Демирспор", главным тренером которого является итальянец Винченцо Монтелла. За прошедшее время Дзюба принял участие в 4 матчах турецкой Суперлиги за свою новую команду и забил 1 гол, его суммарное игровое время составило 165 минут, при этом в сентябре нападающий появился на поле только в одной встрече.
Керимов: пока Монтелла играет без чистого нападающего, Дзюба не вписывается в схему
Комментатор "Матч ТВ" и эксперт по турецкому футболу Эльвин Керимов прокомментировал количество игрового времени российского нападающего "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"