– Мы очень довольны, что подписали Оздоева этим летом. Магомед – лидер команды и очень трудолюбивый футболист, – приводит слова Хурмы "Чемпионат".
Напомним, что Магомед Оздоев перешел в турецкий клуб "Фатих Карагюмрюк" летом 2022 года в статусе свободного агента. До этого Оздоев играл за "Зенит", "Рубин", "Терек" и "Локомотив". В текущем сезоне за турецкий клуб Магомед провел десять игр, отдал две результативные передачи, проведя на поле в сумме 834 минуты. "Фатих Карагюмрюк" занимает двенадцатое место из девятнадцати.
Владелец клуба "Фатих Карагюмрюк": Оздоев – лидер команды. Мы очень довольны, что подписали Магомеда этим летом
Владелец "Фатих Карагюмрюк" Сулейман Хурма прокомментировал трансфер и игру российского полузащитника команды Магомеда Оздоева.
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