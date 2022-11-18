– Это ложь, что "Фенербахче" интересуется Бариновым. Мы не можем подписывать иностранцев – на данный момент у нас в составе максимальное количество, – цитирует Баки "Чемпионат".
Напомним, что в свежем интервью полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Баринов сообщил, что им интересуется турецкий клуб, выступающий в нынешнем сезоне в еврокубках. Баринов играет за "Локомотив" с лета 2016 года, его контракт с клубом действует до лета 2023 года. В текущем сезоне Дмитрий провел 19 матчей за московский клуб, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Представитель "Фенербахче" – об интересе клуба к Баринову: это ложь. Мы не можем подписывать иностранцев
Член совета директоров "Фенербахче" Селахаттин Баки рассказал о том, что клуб не планирует подписывать полузащитника "Локомотива" Дмитрия Баринова.
Фото: ФК "Локомотив"