– Он тогда был совсем молодым, его даже к основе не подпускали. Конечно, он быстро бегал, но Стив Макларен, который тогда был тренером, ему не особо доверял. И у меня тоже, увы, не получилось там себя зарекомендовать, хотя переходил в клуб как раз для того, чтобы иметь больше игрового времени, – цитирует Булыкина "Матч ТВ".
Квинси Промес играл за молодежные команды "Твенте" (до 19 лет и до 21 года), в основную команду перешел летом 2013 года. Через год после этого Квинси перебрался в московский "Спартак", где провел четыре сезона. После этого он отправился в испанскую "Севилью", затем – в голландский "Аякс". В "Спартак" Промес вернулся в феврале 2021 года. В текущем сезоне за красно-белых Квинси Промес отыграл 16 матчей в Российской премьер-лиги, забил 14 мячей и отдал 6 результативных передач. Промес является одним из лучших бомбардиров чемпионата. Его превосходит только Владимир Сычевой, который в составе "Оренбурга" забил столько же мячей, но опережает Квинси по мячам, забитым с игры. "Спартак" по итогам семнадцати сыгранных туров текущего сезона РПЛ идет вторым в турнирной таблице, от "Зенита" подопечные Гильермо Абаскаля отстают на шесть очков.
Булыкин: в "Твенте" Промеса даже к основе не подпускали
Бывший нападающий сборной России и голландского "Твенте" Дмитрий Булыкин поделился воспоминаниями о начале карьеры полузащитника "Спартака" Квинси Промеса.