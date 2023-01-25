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Кавазашвили: Дзюбе нужно ехать на Кипр. Там он будет забивать голы и с удовольствием покажет себя

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Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили порекомендовал 34-летнему российскому нападающему Артеме Дзюбы продолжить карьеру на Кипре.
Фото: Sport24
– Непонятно, почему Дзюба до сих пор без клуба. Артем – классный футболист, в этом нет сомнений. В РПЛ он был лучшим нападающим, играл четко, ярко. Жаль, что сейчас не играет. Может, ему попробовать себя на Кипре. Там он с удовольствием покажет себя и, самое главное, будет забивать голы, – цитирует Кавазашвили "РБ Спорт".

Cейчас за один из кипрских клубов ("Арис") выступает другой российский нападающий – Александр Кокорин. 31-летний форвард играет за "Арис" на правах аренды из итальянской "Фиорентины" до конца текущего сезона. До "Фиорентины" Александр представлял такие команды, как "Спартак", "Зенит", "Сочи", "Динамо", "Анжи". При этом Кокорин является воспитанником "Локомотива".

Артем Дзюба поиграл за "Томь", "Арсенал Тула", "Спартак", "Зенит". В августе 2022 года он переходил в турецкий клуб "Адана Демирспор", но в ноябре того же года расторг с ними контракт. С тех пор и по сей день Дзюба находится без клуба, в статусе свободного агента.


Кавазашвили Дзюба
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