- Обращался ли я к президенту "Санта?Коломы" с просьбой рассмотреть приглашение Дзюбы? (Смеется). Я сыну Денису говорил: "Дай телефон Артема, с удовольствием приглашу в свою команду". Что остановило? Как раз прочитал, что он начал переговоры с "Пари НН". Понимаю, что сравнивать чемпионаты России и Андорры в таком случае неправильно, - передает слова Черышева Matchtv.ru.
53-летний экс-главный тренер "Нижнего Новгорода" Дмитрий Черышев в июле 2022 года возглавил андоррский клуб "Санта-Колома", который выступает в чемпионате Андорры, являясь действующим чемпионом и самым титулованным клубом (10 чемпионств) своей страны. 34-летний экс-нападающий сборной России Артем Дзюба с начала ноября 20222 года находится без клуба после расторжения контракта с турецким "Адана Демирспор". Ранее появлялась информация о переговорах Дзюбы с "Пари Нижним Новгородом", который занимает 12 место по итогам осенней части РПЛ.
Дмитрий Черышев: сказал Денису - дай телефон Дзюбы, приглашу его в "Санта-Колому"
Главный тренер андоррской "Санта-Коломы" Дмитрий Черышев ответил на вопрос о возможном приглашении нападающего Артема Дзюбы в свою команду.
Фото: РИА Новости