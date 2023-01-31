- Назначение Тедеско? Я-то давно в курсе была. Бельгия не Египет. Пусть выскажутся те, кто попрыгунчиком называл и со своего Колизея прогонял, - передает слова Салиховой Sport24.
Ранее стало известно, что 37-летний экс-главный тренер московского "Спартака" и "РБ Лейпциг" Доменико Тедеско возглавил национальную команду Бельгии. Другой экс-наставник красно-белых Руй Витория, сменивший Доменико в "Спартаке" летом 2021 года, в настоящее время работает со сборной Египта. Во время работы с московским клубом у Тедеско случился конфликт с тренером вратарей "Сочи" Дмитрием Бородиным, во время которого тот произнес на стадионе "Фишт" фразу "Это наш Колизей".
Зарема - о назначении Тедеско в сборную Бельгии: Бельгия не Египет. Пусть выскажутся те, кто со своего Колизея прогонял
Супруга экс-владельца "Спартака" Зарема Салихова высказалась о назначении экс-наставника красно-белых Доменико Тедеско главным тренером сборной Бельгии.
Фото: ФК "Спартак"