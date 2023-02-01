Адебайор – об отстранении российских команд: Россия важна, и она должна вернуться в футбол

Экс-форвард "Арсенала", "Манчестер Сити" и мадридского " Реала " Эммануэль Адебайор высказался по поводу отстранения российских команд и клубов от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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– Российский футбол рано или поздно должен вернуться в мировой спорт, к большим турнирам вроде чемпионата мира и Европы. Потому что Россия – самая большая страна на планете, с внушительным населением. Россия важна, и она должна вернуться в футбол, – приводит слова Адебайора "Чемпионат".



Напомним, российские клубные команды и национальные сборные всех возрастов отстранены от участия в международных соревнованиях до дальнейших распоряжений после начала специальной военной операции на Украине.