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Федун – о Тедеско в сборной Бельгии: жаль, что мы поработали вместе так мало

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Экс-владелец московского "Спартака" Леонид Федун отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
Фото: Getty Images
– Я очень рад за Доменико и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало, – приводит слова Федуна "СЭ".

Сегодня, 8 февраля, бельгийская федерация футбола анонсировала, что новым наставником "красных дьяволов" станет бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. 37-летний немец проработает на этом посту как минимум до завершения чемпионата Европы-2024. В стане красно-белых он занимал пост наставника с 2019 по 2021 годы и привел московскую команду к "серебру" РПЛ. В это время владельцем клуба оставался Леонид Федун.


Спартак Федун Тедеско
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