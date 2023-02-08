– Я очень рад за Доменико и желаю ему удачи в работе с одной из сильнейших национальных сборных. Он умеет объединять и мотивировать парней. Это то, чего явно не хватало Бельгии на прошедшем чемпионате мира. Жалко, что мы проработали вместе так мало, – приводит слова Федуна "СЭ".
Сегодня, 8 февраля, бельгийская федерация футбола анонсировала, что новым наставником "красных дьяволов" станет бывший главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско. 37-летний немец проработает на этом посту как минимум до завершения чемпионата Европы-2024. В стане красно-белых он занимал пост наставника с 2019 по 2021 годы и привел московскую команду к "серебру" РПЛ. В это время владельцем клуба оставался Леонид Федун.
Федун – о Тедеско в сборной Бельгии: жаль, что мы поработали вместе так мало
Экс-владелец московского "Спартака" Леонид Федун отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер красно-белых Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
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