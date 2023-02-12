– Кержаков как тренер может добиться успеха в европейском футболе. У него хорошие лидерские качества. Кипр – удачный вариант для старта европейской тренерской карьеры. Верю, что у Александра все получится, – цитирует 76-летнего итальянца "РБ Спорт".
На прошлой неделе кипрская "Кармиотисса" объявила о назначении Александра Кержакова на пост главного тренера. Соглашение между сторонами рассчитано на полтора года. В первом матче после назначения 40-летнего российского специалиста команда отыгралась с 1:3 и добилась волевой победы в гостях над "Аполлоном" в рамках 23-го тура национального первенства. Несмотря на добытые три очка, "Кармиотисса" продолжает оставаться на десятой строчке в таблице с 26 баллами.
Капелло: Кержаков как тренер может добиться успеха в европейском футболе
Бывший наставник сборной России Фабио Капелло оценил международные перспективы нового главного тренера кипрской "Кармиотиссы" Александра Кержакова.
Фото: РФС