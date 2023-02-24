Официально: Марсело вернулся в "Флуминенсе"

Бразильский защитник Марсело подписал контракт с "Флуминенсе".

Фото: ФК "Олимпиакос"

Об этом сообщила пресс-служба бразильского клуба.



34-летний бразилец является воспитанником "Флуминенсе". Недавно греческий "Олимпиакос" объявил о расторжении контракта с Марсело. Таким образом, защитник вернулся в родной клуб в качестве свободного агента.



В нынешнем розыгрыше чемпионата Греции Марсело принял участие в десяти встречах за красно-белых, отметившись тремя голами. Предыдущим клубом ветерана был мадридский "Реал", за который он выступал с 2007 по 2022 годы. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в два с половиной миллиона евро.