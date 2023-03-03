Месси, Ди Мария и Гарначо вызваны в сборную Аргентины на товарищеские матчи с Панамой и Кюрасао

Главный тренер национальной сборной Аргентины Лионель Скалони обнародовал фамилии игроков, которые вызваны для участия в контрольных матчах с Панамой и Кюрасао.

Фото: Globall Look Press

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони объявил список футболистов, вызванных на товарищеские матчи против национальных команд Панамы и Кюрасао.



Несмотря на товарищеский статус встреч и слабый уровень соперников, в состав чемпионов мира приглашены Лионель Месси, Анхель Ди Мария, Лисандро Мартинес, Эмилиано Мартинес, Энцо Фернандес, Леандро Паредес и другие звезды.



Отметим, что 18-летняя восходящая звезда "Манчестер Юнайтед" Гарначо впервые получил вызов в национальную сборную своей страны.



Обе игры пройдут в Аргентине. Контрольная встреча с Панамой запланирована на 23 марта на арене "Мас Монументаль", а матч с Кюрасао - 28 марта на стадионе "Мадре де Сьюдадес" в Сантьяго-дель-Эстеро.



Сразу трое из списка недавно удостоились престижных индивидуальных наград The Best. Месси получил приз лучшего игрока планеты, Мартинес был назван лучшим вратарем мира, а Лионель Скалони - лучшим тренером по итогам 2022 года.