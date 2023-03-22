"Возвращение Никиты Хайкина в "Буде-Глимт" - это сюрприз для всех здесь, в Норвегии. Стало очевидно, что у клуба были проблемы с вратарской позицией после того, как Хайкин уехал в "Бристоль". Однако никто не думал, что именно российский голкипер и станет решением этой проблемы. За такой поступок его и будут ценить местные фанаты. Очевидно, это очень хорошая сделка для самого вратаря и норвежского клуба. "Бристоль Сити" не предлагал Хайкину возможности, которые он хотел, а для "Буде-Глимта" Никита отличный и самый безопасный вариант. Сейчас лидер норвежского футбола очень амбициозен, и теперь у них есть надежный вратарь на ближайшие три года. Да, это уже легенда клуба, который может стать вторым Акинфеевым в "Буде-Глимте", - цитирует журналиста Sport24.
На днях появилась информация, что Никита Хайкин расторг контракт с "Бристоль Сити" и бесплатно вернулся в норвежский клуб "Буде-Глимт". Как сообщали СМИ, руководство норвежцев не сумело найти замену ушедшему зимой голкиперу и приняло решение снова обратиться к кандидатуре россиянина. Напомним, 27-летний российский голкипер в январе этого года перешел из норвежской команды в клуб 2-го английского дивизиона "Бристоль Сити". Соглашение между сторонами было рассчитано до конца текущего сезона. Однако за 2 месяца Хайкин не провел ни одного матча в Чемпионшипе.
Вратарь защищал ворота "Буде-Глимт" с 2019 года. За этот период россиянин провел за норвежцев 121 матч, в которых ему удалось 42 раза сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 130 мячей. В октябре 2021 года игрок был включен в расширенный состав сборной России на отборочные матчи к чемпионату мира 2022 с Кипром и Хорватией, но так и не вышел на поле. За молодежную сборную Хайкин провел 2 матча, пропустив один гол и один раз оставив ворота в неприкосновенности.
Норвежский журналист: Хайкин уже легенда клуба, он может стать Акинфеевым в "Буде-Глимте"
Журналист из Норвегии Ян Петтер Сальтведт поделился мнением о возвращении российского вратаря Никиты Хайкина в "Буде-Глимт".
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