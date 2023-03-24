Напомним, Валерий Карпин возглавляет национальную команду уже более полутора лет – 20 месяцев с июля 2021 года.
– Не очень важно, с каким результатом закончатся матчи против Ирана и Ирака. Сейчас нашей сборной нужно просто выступать, поддерживать тонус, наигрывать команду. Тренеры знают, что и как делать, состав выбирать не нам. Вполне возможно, что игра сборной может не впечатлить, как и осенью, но это неудивительно – команда только строится, многое меняется с перспективой на будущее, у ребят нет сыгранности. Нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам, – приводит слова Смородской "РБ Спорт".
Накануне сборная России разошлась миром с национальной командой Ирана со счетом 1:1 в товарищеской встрече в Тегеране. На 28-й минуте гости вышли вперед. Антон Миранчук из "Локомотива" реализовал пенальти, назначенный за фол на полузащитнике "Спартака" Антоне Зиньковском. На старте второго тайма сборной Ирана удалось восстановить равенство, также с 11-метровой отметки.
Заметим, что команда Валерия Карпина не побеждает уже в течение 180 дней - с момента контрольного матча против сборной Кыргызстана (2:1). С тех пор россияне трижды сыграли вничью. Перед мирным исходом с Ираном наша дружина скатала две безголевые ничьи с Таджикистаном и Узбекистаном. 26 марта сборная России в Санкт-Петербурге примет Ирак.
Смородская: нужно дать Карпину время построить команду, а не судить о его работе в сборной по товарищеским матчам
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская после выездной ничьей сборной России с Ираном (1:1) призвала не оценивать работу главного тренера Валерия Карпина по результатам товарищеских матчей.
Фото: ФК "Локомотив"