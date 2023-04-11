– Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький, – приводит слова Антониуса "Чемпионат".
Об отставке Александра Кержакова "Кармиотисса" объявила 1 апреля. 40-летний российский специалист продержался на своем посту менее двух месяцев. Официально экс-наставник "Пари НН" заступил в должность 8 февраля.
Под его непосредственным руководством команда выиграла всего один из шести матчей в чемпионате страны и потерпела четыре поражения. Позиции "Кармиотиссы" за время пребывания в ней Кержакова не изменились - она осталась на десятой строчке в таблице. По возвращении в Россию Кержаков дал резонансное интервью, где жестко раскритиковал руководство "Кармиотиссы".
Генменеджер "Кармиотиссы" Антониус: сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды
Генеральный менеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус заявил, что у Александра Кержакова возникнут проблемы с трудоустройством после его скандального расставания с кипрским клубом.
Фото: ФК "Кармиотисса"