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Генменеджер "Кармиотиссы" Антониус: сейчас перед Кержаковым закрыты двери во все футбольные команды

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Генеральный менеджер "Кармиотиссы" Антонис Антониус заявил, что у Александра Кержакова возникнут проблемы с трудоустройством после его скандального расставания с кипрским клубом.
Фото: ФК "Кармиотисса"
– Я бы посоветовал Кержакову уважать своих игроков, когда он придет в новую команду. Сейчас перед ним закрыты двери во все футбольные команды, которые могли бы его взять. Футбольный мир очень маленький, – приводит слова Антониуса "Чемпионат".

Об отставке Александра Кержакова "Кармиотисса" объявила 1 апреля. 40-летний российский специалист продержался на своем посту менее двух месяцев. Официально экс-наставник "Пари НН" заступил в должность 8 февраля.

Под его непосредственным руководством команда выиграла всего один из шести матчей в чемпионате страны и потерпела четыре поражения. Позиции "Кармиотиссы" за время пребывания в ней Кержакова не изменились - она осталась на десятой строчке в таблице. По возвращении в Россию Кержаков дал резонансное интервью, где жестко раскритиковал руководство "Кармиотиссы".


Кармиотисса Кержаков А.
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