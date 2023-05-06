"У Черчесова есть возможность работать в топ-5 чемпионатах. Его знания, опыт соответствуют всем критериям успешного тренера. Я бы не удивился, если одна из топовых лиг пригласит его работать", - цитирует Колоскова Sport24.
Станислав Саламович Черчесов возглавляет венгерский "Ференцварош" с зимы 2021 года. Под его руководством команда завоевала золотые медали чемпионата Венгрии во втором сезоне кряду. Также "Ференцварош" дошел до 1/8 финала текущего розыгрыша Лиги Европы, в котором уступил леверкузенскому "Байеру" в двухматчевом противостоянии (2:0, 0:2). Ранее Черчесов работал в Польше, где возглавлял "Легию" с 2015 по 2016 год.
Колосков: Черчесов может работать в топ-5 чемпионатах
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесова мог бы работать в топ-5 лигах Европы.
Фото: ФК "Ференцварош"