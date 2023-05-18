– Мы заинтересованы в проведении товарищеского матча между сборными Ганы и России. Пока переговоры с РФС не ведутся, но у нас есть желание организовать встречу в Гане, – приводит слова Окрару Sport24.
В настоящее время российские клубы и национальная команда отстранены от официальных международных турниров УЕФА и ФИФА из-за СВО на Украине. В течение календарного года сборная России ограничивалась участием исключительно в товарищеских встречах. До настоящего момента соперниками дружины Валерия Карпина выступали исключительно представители Азии. В 2023 году возможен контрольный матч со сборной Камеруна на территории нашей страны.
Отметим, что сборные России и Ганы встречались между собой осенью 2016-го в Москве. В той игре россияне одержали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного мяча стал Федор Смолов, ныне защищающий цвета "Динамо".
Президент Федерации футбола Ганы: у нас есть желание организовать товарищеский матч со сборной России
Президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару признался в желании организовать товарищескую игру между сборными Ганы и России.
Фото: РФС