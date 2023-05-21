"Чемпионство - это что-то невероятное. "Арис" сейчас не Лимассол, "Арис" - это Кипр. Хочу всех поздравить. Мы заслужили!", - приводит слова Кокорина "Чемпионат".
"Арис" на 6 очков оторвался в турнирной таблице плей-офф чемпионата Кипра и досрочно завоевал чемпионский титул. Это чемпионство стало первым в 93-летней истории клуба из Лимассола. Напомним, российский нападающий Александр Кокорин выступает за кипрский клуб на правах аренды из итальянской "Фиорентины". Для Кокорина это чемпионство стало вторым в карьере.
Кокорин - о чемпионстве в составе кипрского клуба: "Арис" сейчас не Лимассол, "Арис" - это Кипр
Форвард "Ариса" Александр Кокорин прокомментировал завоеванный чемпионский титул в составе кипрского клуба.
Фото: ФК "Арис"