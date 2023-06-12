Как сообщает источник, отечественный специалист Александр Кержаков близок к назначению в команду, которая выступает в высшем дивизионе чемпионата Сербии. При этом не уточняется, какой именно это клуб.
40-летний Александр Кержаков в настоящий момент времени находится без работы. Его последней командой была "Кармиотисса". В кипрском коллективе российский тренер пребывал с февраля по апрель 2023 года. На Родине бывший нападающий петербургского "Зенита" и нашей национальной сборной работал с "Томью" и "Пари НН".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Кержаков в ближайшее время возглавит сербский клуб
Легендарный российский футболист Александр Кержаков может стать главным тренером клуба Сербии.
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