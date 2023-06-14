По сведениям источника, стороны находятся на завершающей стадии переговоров и подпишут контракт в течение двух дней. Соглашение с 40-летним россиянином будет заключено по схеме "1+1". После того как все формальности будут улажены, клуб официально представит Кержакова в должности.
По итогам минувшего сезона "Спартак" занял 13-е место из 16-ти команд в таблице чемпионата Сербии. Кержаков оставался без работы с 1 апреля после скандального ухода из кипрской "Кармиотиссы".
Источник: Sport24
Sport24: сербский "Спартак" объявит о назначении Кержакова на пост главного тренера на этой неделе
Александр Кержаков в ближайшие дни возглавит сербский клуб "Спартак" из Субботицы.
Фото: ФК "Кармиотисса"