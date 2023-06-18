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Быстров – о новом клубе Кержакова: питерский парень возглавляет "Спартак" – прикольно

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Бывший футболист петербургского "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал новость о том, что российский специалист Александр Кержаков стал наставником сербского "Спартака".
Фото: РФС
— Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более — это "Спартак". Почему тем более? Питерский парень возглавляет "Спартак", хоть и сербский. Прикольно, – цитирует Быстрова "РБ Спорт".

Недавно стало известно о том, что 40-летний Александр Кержаков назначен главным тренером сербского "Спартака". Контракт российского специалиста с командой из Суботицы рассчитан на один сезон (с возможностью продления еще на год).

Предыдущим местом работы Александра Кержакова была команда "Кармиотисса" из Кипра. Ее он возглавлял с февраля по апрель 2023 года. Ранее отечественный наставник руководил "Томью" и нижегородским "Пари НН". Отметим, что Александр Кержаков является воспитанником петербургского "Зенита".


Кержаков Быстров Зенит Спартак Суботица
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