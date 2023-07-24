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Владелец "Фатих Карагюмрюк" отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву

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Владелец турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Сулейман Хурма рассказал, что отклонил предложение греческого ПАОКа о переходе хавбека Магомеда Оздоева.
Фото: Getty Images
"В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил", - цитирует Хурма "Чемпионат".

Российский полузащитник Магомед Оздоев защищает цвета "Фатиха Карагюмрюк" с июля прошлого года. Контракт 30-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. На счету Оздоева 34 матча за клуб, в которых он оформил 5+6 по системе гол плюс пас. Согласно данным Transfermarkt текущая рыночная стоимость хавбека составляет 2,2 миллиона евро.


Фатих Карагюмрюк Оздоев Зарубежные трансферы
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