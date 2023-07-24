"В клуб поступило предложение от ПАОКа по трансферу Оздоева, но я его отклонил", - цитирует Хурма "Чемпионат".
Российский полузащитник Магомед Оздоев защищает цвета "Фатиха Карагюмрюк" с июля прошлого года. Контракт 30-летнего футболиста с турецким клубом рассчитан до лета 2024 года. На счету Оздоева 34 матча за клуб, в которых он оформил 5+6 по системе гол плюс пас. Согласно данным Transfermarkt текущая рыночная стоимость хавбека составляет 2,2 миллиона евро.
Владелец "Фатих Карагюмрюк" отклонил предложение ПАОКа по Оздоеву
Владелец турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк" Сулейман Хурма рассказал, что отклонил предложение греческого ПАОКа о переходе хавбека Магомеда Оздоева.
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