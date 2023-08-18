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Полузащитник "Црвены Звезды" Егор Пруцев на правах аренды перешел в "Целе"

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Российский полузащитник сербской "Црвены Звезды" Егор Пруцев перешел в словенский клуб "Целе" на правах арендного соглашения.
Фото: ФК "Црвена Звезда"
– Егор перешел в аренду в словенский "Целе" на год, выкуп не предусмотрен. Мыслей покидать "Црвену" нет. Аренда связана с тем, что сын хочет получать игровую практику и получать опыт в играх Лиги конференций.

20-летний Егор Пруцев стал игроком сербской "Црвены Звезды" в августе 2022 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 30 июня 2026 года. В аренде в словенском клубе "Целе" российский футболист будет находиться до 30 июня 2024 года.

В минувшем сезоне Егор Пруцев принял участие в 11 матчах сербской "Црвены Звезды". Российский полузащитник сумел записать в свой актив один голевой пас.

Источник: Sport24


Пруцев Црвена Звезда Целе Зарубежные трансферы
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