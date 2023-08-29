– Думаю, Аяз в ближайшее время получит азербайджанский паспорт. Это важно с учетом того лимита, который есть в местном чемпионате. Не осведомлен, на какой стадии находится решение этого вопроса. Уверен, набрав свою лучшую форму, он сможет усилить сборную Азербайджана, – приводит слова Мусаева Sport24.
28 августа "Химки" объявили о переходе экс-полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева в азербайджанский "Сабах". 26-летний россиянин провел за подмосковную команду 22 матча во всех турнирах. В нынешнем сезоне на его счету одна игра в Первой лиге против "Тюмени" (0:1). В других 6 встречах главный тренер химчан оставлял футболиста вне заявки.
Под руководством 39-летнего Мурада Мусаева "Сабах" вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций, где проиграл в серии пенальти белградскому "Партизану" и прекратил выступление в еврокубках.
Тренер "Сабаха" Мусаев: думаю, Гулиев в ближайшее время получит азербайджанский паспорт
Главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев заявил, что новичок азербайджанской команды Аяз Гулиев в скором времени сменит спортивное гражданство.
Фото: ФК "Химки"