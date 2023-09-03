Фабрицио Романо: "Аль-Иттихад" ведет переговоры с Серхио Рамосом

Бывший защитник французского "ПСЖ" и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

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Как сообщает источник, "Аль-Иттихад" ведет переговоры о заключении контракта с Серхио Рамосом. Саудовский клуб предлагает защитнику соглашение, рассчитанное до 2025 года. По сведениям СМИ, заработная плата испанца по данному договору может составить 20 миллионов евро.



37-летний Серхио Рамос является свободным агентом. В июне он покинул французский "ПСЖ". Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 4,50 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в услугах испанского футболиста заинтересованы турецкие клубы.



Источник: социальные сети журналиста Фабрицио Романо