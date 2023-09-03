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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
3 - 0 3 0
СочиЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
Балтика2 тайм
ЦСКА
17:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.5
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
1 - 0 1 0
НефтехимикЗавершен
Акрон
0 - 0 0 0
Черноморец2 тайм
П1 2.66X 1.74П2 10.5
КАМАЗ
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.15

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ливерпуль
2 - 0 2 0
Астон Вилла1 тайм
П1 1.06X 14П2 42
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм
П1 2.18X 2.96П2 4.1
Арсенал
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.85X 4.2П2 4.1

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
0 - 0 0 0
Лас-Пальмас2 тайм
П1 2.95X 1.86П2 6
Мальорка
17:15
АтлетикНе начат
П1 3.4X 3П2 2.48
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.61

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.13X 3.25П2 3.95
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.75X 3.95П2 4.8
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4П2 1.7
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.5

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Кельн1 тайм
П1 2.22X 3.35П2 3.5
Унион
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.45X 3.7П2 2.14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
2 - 2 2 2
КлермонЗавершен
Гавр
16:00
ЛорьянНе начат
Лилль
16:00
МонпельеНе начат
Мец
16:00
РеймсНе начат
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 1.94X 3.6П2 4.2
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 5.2X 4.5П2 1.63
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Фабрицио Романо: "Аль-Иттихад" ведет переговоры с Серхио Рамосом

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Бывший защитник французского "ПСЖ" и сборной Испании Серхио Рамос может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, "Аль-Иттихад" ведет переговоры о заключении контракта с Серхио Рамосом. Саудовский клуб предлагает защитнику соглашение, рассчитанное до 2025 года. По сведениям СМИ, заработная плата испанца по данному договору может составить 20 миллионов евро.

37-летний Серхио Рамос является свободным агентом. В июне он покинул французский "ПСЖ". Портал Transfermarkt оценивает стоимость центрального защитника в 4,50 миллиона евро. Ранее сообщалось, что в услугах испанского футболиста заинтересованы турецкие клубы.

Источник: социальные сети журналиста Фабрицио Романо


Рамос Зарубежные трансферы ПСЖ Аль-Иттихад Саудовская Аравия
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