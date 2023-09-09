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Агент Сулейманова: вариант с "Арисом" был не единственным, но это удачный шаг вперед

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Футбольный агент вингера Магомеда-Шапи Сулейманова Алан Агузаров оценил переход своего клиента из "Краснодара" в греческий "Арис".
Фото: РПЛ
- Сильный чемпионат, заинтересованность тренера, задачи клуба - это основные составляющие, способствовавшие решению о переходе Шапи в "Арис". Считаю переход удачным шагом вперед, который даст больше возможностей и откроет новые горизонты. Вариант с "Арисом" был не единственным. Уже нет смысла говорить о других клубах, наш выбор пал именно на "Арис".

В пятницу, 8 сентября "Арис" Солоники официально объявил об аренде форварда "Краснодара" Магомеда-Шапи Сулейманова до конца сезона 2023/2024. Соглашение между клубами также включает опцию возможного выкупа 23-летнего футболиста. Контракт воспитанника краснодарского футбола с южанами рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне Сулейманов выходил на поле в футболке "Краснодара" всего в двух матчах, проведя на газоне суммарно 90 минут.

Источник: Metaratings.ru


Сулейманов Арис Краснодар
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