- Роман сейчас играет за "Хонку". Уже второй раз попал в символическую сборную чемпионата. Он уже набрал форму, играет показательно, все им восхищены. Не планирует ли заканчивать с футболом? Пока ничего не говорит на эту тему. Всё у Романа идет нормально. Хочет ли Роман вернуться в РПЛ? Нет, у него недавно родилась четвертая дочка, буквально неделю назад. Он не хочет возвращаться в РПЛ. Теперь Роман - семьянин, - передает слова Алексея Еременко-старшего "РБ Спорт".
36-летний экс-полузащитник сборной Финляндии Роман Еременко в течение своей карьеры выступал в Российской премьер-лиге за казанский "Рубин", московские ЦСКА и "Спартак", а также "Ростов". В феврале 2021 года футболист расторг контракт с "Ростовом", мотивировав это семейными обстоятельствами, после чего приостановил карьеру. С июля 2022 года по январь 2023 года Еременко выступал за финский ХИФК, а в мае 2023 года подписал контракт до конца года с клубом "Хонка". В 19 матчах текущего сезона на счету хавбека 2 забитых гола и 4 результативных паса.
Отец Еременко: Роман играет за "Хонку", все им восхищены. Не хочет возвращаться в РПЛ
Отец экс-полузащитника ЦСКА, "Спартака" и "Ростова" Романа Еременко Алексей Еременко-старший рассказал о текущем состоянии карьеры своего сына.
Фото: ФК "Ростов"