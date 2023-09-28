- Вообще, мы поддерживаем позицию, что дети не должны быть исключены из футбола или других сфер из-за действий взрослых и государства. Это соображение должно быть очень сильным, независимо от ситуации. Футбол должен объединять, а не разделять. Тем не менее, мы считаем, что в этой чрезвычайной ситуации слишком сложно отделить национальный футбол от российского государства и необходимости режима использовать его в качестве части своей пропаганды. Мы должны ожидать от УЕФА лучшего рассмотрения дела по такому важному и принципиальному вопросу, - передает слова Клавенесс официальный сайт норвежской футбольной федерации.
Ранее исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о допуске к международным соревнованиям под эгидой организации сборные России с составом участников не более 17 лет. При этом, как гласит текст решения, все матчи российских национальных команд должны проводиться без государственного флага, национального гимна, официальной игровой формы сборной и за пределами территории Российской Федерации.
После опубликования данного решения УЕФА футбольные федерации семи европейских стран - Англии, Украины, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Швеции - объявили о бойкоте матчей с участием сборной России любого возраста независимо от точки зрения УЕФА по данному вопросу. Норвегия стала восьмой страной, федерация которой присоединилась к антироссийскому бойкоту.
Норвегия заявила о бойкоте матчей со сборной России до 17 лет
Глава норвежской федерации футбола Лизе Клавенесс сделала заявление о допуске УЕФА сборных России в возрасте до 17 лет к международным соревнованиям.
Фото: AFP