Команда из Украины "Хит" и лиссабонский "Спортинг" встречались в матче группового этапа Лиги чемпионов. Во время рукопожатия между игроками представители украинской команды отказались пожимать руку российскому спортсмену Антону Соколов из португальской команды.
По сообщению источника, все игроки "Спортинга", которые шли после Соколова, также не стали подавать руки футболистам "Хита".
Встреча команд завершилась со счетом 2:2. После матча игроки "Спортинга" отказались от рукопожатий.
Источник: Sportbox.ru
Украинские игроки отказались пожимать руку россиянину в матче Лиги чемпионов по мини-футболу
Украинские игроки команды "Хит" не пожали руку россиянину Антону Соколову, который играет за "Спортинг".
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