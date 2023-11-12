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ПАОК одержал волевую победу над "Панетоликосом" в Суперлиге, Оздоев сыграл 77 минут

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ПАОК добился волевой победы над "Панетоликосом" в домашнем матче 11-го тура чемпионата Греции и поднялся на второе место в таблице Суперлиги.
Фото: ФК ПАОК
Игра состоялась на стадионе "Тумба" в Салониках. Финальный свисток зафиксировал итоговый счет 2:1 (2:1) в пользу хозяев поля. На 20-й минуте Сильва Торреон вывел гостей вперед. ПАОК ответил точными ударами Саматы на 26-й минуте и Живковича на 36-й минуте, одержав третью победу подряд в чемпионате Греции.

Российский полузащитник Магомед Оздоев, выступающий за клуб из Салоников, вышел в стартовом составе, не отметился голевыми действиями и был заменен на 77-й минуте.

ПАОК набрал 23 очка и поднялся на второе место в Суперлиге. "Панетоликос" с 6 очками идет 13-м в таблице чемпионата Греции.

Чемпионат Греции. 11-й тур

ПАОК 2:1 "Панетоликос"

Голы: Самата, 26, Живкович, 36 - Сильва Торреон, 20.

ПАОК Оздоев
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