— Мы вошли в историю андоррского футбола. Сейчас команда находится на третьем месте в чемпионате, но наступил момент, когда пора двигаться дальше. Это было ваше решение? Это совместное решение — мое, генерального директора, людей, которые находились в клубе.
Дмитрий Черышев стал главным тренером “Санта-Коломы” летом 2022 года. Кроме того, он занял пост исполнительного вице?президента по спортивным операциям клуба. Сегодня стало известно о том, что российский специалист покинул команду из Андорры.
После восьми туров чемпионата Андорры по футболу “Санта-Колома” имеет на своем счету 18 набранных баллов. Она занимает третье место в турнирной таблице. В минувшем сезоне под руководством Дмитрия Черышева команда завоевала бронзовые медали.
Источник: “РБ Спорт”
Черышев – об уходе из “Санта-Коломы”: это совместное решение
Известный российский специалист Дмитрий Черышев прокомментировал уход с поста главного тренера “Санта-Коломы”.
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