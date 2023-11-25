"Его класс просто неоспорим, он делает команду сильнее. Люди, работающие с ним, могут только расти. Сейчас он в состоянии, когда готов играть на максимуме", — сказал Шпилевский-старший.
32-летний Кокорин проводит второй сезон в кипрской команде на правах аренды из "Фиорентины". В нынешнем он принял участие в восьми встречах, забил два гола и отдал результативную передачу.
Источник: "РБ Спорт".
Николай Шпилевский: класс Кокорина неоспорим, он делает "Арис" сильнее
Отец главного тренера кипрского "Ариса" Алексея Шпилевского Николай высказался о нападающем команды Александре Кокорине.
Фото: ФК "Арис"