Лионель Месси назван спортсменом года по версии Time

Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами Лионель Месси назван спортсменом года по версии издания Time.

Фото: Globall Look Press

В декабре 2022 года 36-летний аргентинец привел свою национальную команду к победе на чемпионате мира в Катаре. Издание Time назвало Месси величайшим футболистом мира. С 1 июля Месси стал игроком "Интер Майами". В 6 матчах регулярного чемпионата МЛС звездный форвард забил гол и сделал 2 ассиста. В конце ноября Лионель удостоился награды "Золотой мяч", вручаемой лучшему футболисту планеты.