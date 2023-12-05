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Лионель Месси назван спортсменом года по версии Time

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Нападающий сборной Аргентины и "Интер Майами Лионель Месси назван спортсменом года по версии издания Time.
Фото: Globall Look Press
В декабре 2022 года 36-летний аргентинец привел свою национальную команду к победе на чемпионате мира в Катаре. Издание Time назвало Месси величайшим футболистом мира. С 1 июля Месси стал игроком "Интер Майами". В 6 матчах регулярного чемпионата МЛС звездный форвард забил гол и сделал 2 ассиста. В конце ноября Лионель удостоился награды "Золотой мяч", вручаемой лучшему футболисту планеты.

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