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Аленичев - о создании Суперлиги: на данный момент я бы ничего не меня

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Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Аленичев высказался о создании Суперлиги.
Фото: Global Look Press
"На данный момент я бы ничего не меня. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе", - приводит слова Аленичева "Чемпионат".

Напомним, что европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. После этого организаторы турнира объявили о запуске проекта в 2025 году, но многие европейские клубы отказались от участия в новом турнире. Поддержку выразили лишь три клуба: "Барселона", "Реал Мадрид" и "Наполи". Дмитрий Аленичев выступал за московский "Локомотив" и "Спартак", а также за итальянскую "Рому" и португальский "Порту". Полузащитник является четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов в составе "Порту". Также Дмитрий Анатольевич тренировал тульский "Арсенал", "Спартак" и "Енисей".

Аленичев Суперлига
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