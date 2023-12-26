"На данный момент я бы ничего не меня. Не создавал бы никакую Суперлигу. Есть чемпионаты. Всё оставить так, как есть. Создание Суперлиги может привести к взрыву в футболе", - приводит слова Аленичева "Чемпионат".
Напомним, что европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году. После этого организаторы турнира объявили о запуске проекта в 2025 году, но многие европейские клубы отказались от участия в новом турнире. Поддержку выразили лишь три клуба: "Барселона", "Реал Мадрид" и "Наполи". Дмитрий Аленичев выступал за московский "Локомотив" и "Спартак", а также за итальянскую "Рому" и португальский "Порту". Полузащитник является четырехкратным чемпионом России, а также обладателем Кубка УЕФА и победителем Лиги чемпионов в составе "Порту". Также Дмитрий Анатольевич тренировал тульский "Арсенал", "Спартак" и "Енисей".
Аленичев - о создании Суперлиги: на данный момент я бы ничего не меня
Экс-игрок "Локомотива" Дмитрий Аленичев высказался о создании Суперлиги.
Фото: Global Look Press