- То, что касается работы Слуцкого в ЦСКА, то там в то время уже была готовая команда. Там уже в ту пору были Игнашевич, Березуцкие и компания. Он уже пробовал работать в Нидерландах, а потом в "Рубине", но ничего особо не вышло. Не думаю, что он произведёт фурор в Китае. Он не такая личность, чтобы им можно было восхищаться и доверять ему хорошую команду. Он может попробовать поработать, он уже пробовал но, повторюсь, ничего не получалось. Он думает, что это всё так просто. А это очень кропотливая работа. Это его право, пускай попробует ещё раз, но я в него не верю.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Пономарев: не думаю, что Слуцкий произведет фурор в Китае. Я в него не верю
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился с Rusfootball.info мнением о назначении российского специалиста Леонида Слуцкого главным тренером китайского "Шанхай Шэньхуа".
Фото: Getty Images