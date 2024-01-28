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"СЭ": Игнатьев близок к переходу в "Железничар"

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Экс-игрок "Сочи" Иван Игнатьев близок к переходу в боснийский "Железничар".
Фото: "Матч ТВ"
По информации источника, экс-нападающий "Сочи" Иван Игнатьев в ближайшее время может перейти в боснийский "Железничар". Ранее агент игрока заявлял, что его клиент точно продолжит карьеру не в России.

В текущем сезоне Игнатьев провел 18 матчей за "Сочи" и отметился двумя забитыми голома и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 800 тысяч евро. Ранее Игнатьев выступал за "Локомотив", "Рубин", "Краснодар" и "Крылья Советов". Нападающий ни разу не попадал в заявку сборной России.

Игнатьев Железничар Зарубежные трансферы
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