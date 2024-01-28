По информации источника, экс-нападающий "Сочи" Иван Игнатьев в ближайшее время может перейти в боснийский "Железничар". Ранее агент игрока заявлял, что его клиент точно продолжит карьеру не в России.
В текущем сезоне Игнатьев провел 18 матчей за "Сочи" и отметился двумя забитыми голома и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего форварда в 800 тысяч евро. Ранее Игнатьев выступал за "Локомотив", "Рубин", "Краснодар" и "Крылья Советов". Нападающий ни разу не попадал в заявку сборной России.
"СЭ": Игнатьев близок к переходу в "Железничар"
Экс-игрок "Сочи" Иван Игнатьев близок к переходу в боснийский "Железничар".
Фото: "Матч ТВ"