"Конечно, Кокорин может себя ещё попробовать в сильном европейском чемпионате. Я бы вообще хотел ещё увидеть Кокорина в футболке национальной команды. Как минимум Александр не уступает форвардам, выступающим в нашем чемпионате", - цитирует Граната "Чемпионат".
Вчера, 18-го янврая, Александр Кокорин в 26-м туре чемпионата Кипра забил гол в ворота АЕЛа на 12-й секунде - нападающий оформил самый быстрый мяч в истории чемпионата страны. На шестой минуте россиянин записал на свой счет дубль, а его клуб одержал победу со счетом 4:0. Всего в этом сезоне экс-игрок "Зенита" провел за "Арис" 23 матча, забил 8 мячей и отдал 2 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в один миллион евро. Александр провел за сборную России 47 матчей и забил 12 мячей. В последний раз форвард вызывался в национальную команду в 2017 году.
Гранат: хотел бы увидеть Кокорина в футболке сборной России
Экс-игрок сборной России Владимир Гранат заявил, что хотел бы видеть Александра Кокорина в национальной команде России.
Фото: ФК "Арис"